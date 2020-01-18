2020/01/18 | 14:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..في ذكرى حلول يوم النصر على داعش التكفيري لعام ٢٠١٨، هكذا عبر الشهيد القائد الحاج المهندس عند رياض الشهداء عن شوقه للشهادة فكان سريع اللحاق برفاق دربه الجهاد .تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



الشهيد القائد المهندس عند رياض الشهداء عن شوقه للشهادة فكان سريع اللحاق برفاق دربه الجهاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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