المستشار المالي لعبدالمهدي يكشف عن مجمل ديون العراق

2020/01/18 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان مجمل الديون المترتبة على العراق يبلغ نحو 72 مليار دولار، تشكل الديون الداخلية النسبة الاكير منه والبالغة 42 مليار دولار.

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