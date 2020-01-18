صالح العراقي يوجه رسالة قبيل انطلاق التظاهرة الرافضة للتواجد الأميركي

2020/01/18 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، على ضرورة توفير وسائل نقل للجماهير التي ستلبي دعوة "المليونية" التي أطلقها الصدر أخيرا، والتي تهدف الى رفض التواجد الأجنبي على الاراضي العراقية.

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