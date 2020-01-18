“بعد نقلها المستشفى”.. مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي تكشف الحالة الصحية لها

2020/01/18 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعانى الفنانة الكبيرة نادية لطفي ، منذ سنوات من أمراض الشيخوخة، حيث نُقلت ، صباح اليوم السبت، إلى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة ، بعد تدهور حالتها الصحية.وكشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة الكبيرة، عن الحالة الصحية للفنانة ، فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة، قائلة :” أن لطفي، قد […]

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