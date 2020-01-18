ضبط ٤ سيارات مخالفة في جمرك ام قصر الشمالي

2020/01/18 | 15:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط اربع سيارات دون الموديل المسموح باستيراده معدة للتهريب في جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع الجهات الساندة تمكنت من ضبط حاوية ٤٠ قدم تحتوي على اربع سيارات دون الموديل المسموح باستيراده تم اخفائها خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت أن "موظفيها في جمرك مطار البصرة الدولي تمكنوا اليوم من ضبط طائرة مسيرة عن بعد وردت بصحبة احد المسافرين الذي حاول إدخالها بدون موافقات رسمية".

وأكدت الهيئة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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