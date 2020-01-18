شرطة الديوانية تدعو المنتسبين المفصولين الى الالتحاق

2020/01/18 | 15:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، المنتسبين المفصولين من الخدمة الى الالتحاق يوم غد الأحد.

وقال اعلام شرطة الديوانية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "بناء على ما جاء بكتاب وزارة الداخلية (وكالة الوزارة لشؤون الشرطة) تنسب التحاق المنتسبين المفصولين في القوائم المنشورة، في مركز تدريب شرطة الديوانية الأساسي اعتبارا من صباح يوم غد".

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