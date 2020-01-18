ضبط 4 سيارات معدة للتهريب وطائرة مسيرة في جمرك ام قصر الشمالي ومطار البصرة

2020/01/18 | 15:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن تمكن السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي من ضبط حاوية ٤٠ قدم تحتوي 4 سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده تم اخفاؤها خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وذكرت الهيئة في بيان لها، ان "موظفيها في جمرك مطار البصرة الدولي تمكنوا اليوم من ضبط طائرة مسيرة عن بعد وردت صحبة احد المسافرين الذي حاول إدخالها بدون موافقات رسمية".وأضاف البيان ان "الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المضبوطات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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