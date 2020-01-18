ناشطون ينشرون اعترافات احد عناصر

2020/01/18 | 15:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشر ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر اعترافات احد عناصر العصائب بشان مهاجمة المتظاهرين في ساحة التحرير من جهة السعدون وأبو نواس .

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