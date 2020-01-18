طالبان تعتزم توقيع اتفاق مع واشنطن قبل نهاية الشهر

2020/01/18 | 15:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت حركة طالبان الارهابية، اليوم السبت، رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لسحب قواتها بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال الناطق باسم الحركة سهيل شاهين لصحيفة "داون" الباكستانية "اتفقنا على خفض العمليات العسكرية في الأيام التي تسبق توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن الحركة "متفائلة" بأنه يمكن توقيع اتفاق مع واشنطن قبل نهاية الشهر، وأن خفض العمليات في جميع أنحاء البلاد سوف يشمل أيضا تلك التي تستهدف القوات الأفغانية.

ويأتي تصريح شاهين في حين أجرت طالبان والولايات المتحدة محادثات في الدوحة هذا الأسبوع، بعد أن أفادت مصادر الحركة لوكالة "فرانس برس" بأنها عرضت وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.

وتدعو واشنطن الحركة منذ أسابيع للحد من العنف الأمر الذي وضعته شرطا لاستئناف المفاوضات الرسمية حول اتفاق تبدأ بموجبه القوات الأمريكية بالانسحاب مقابل ضمانات أمنية، بعد نحو عقدين من بدء تدخلها في أفغانستان.

ومن المتوقع أن يقوم أي اتفاق مع "طالبان" على ركيزتين رئيسيتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والتزام الحركة بعدم تقديم ملاذ "للجهاديين".

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