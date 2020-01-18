بالصور.. معتصمو الناصرية يستعدون لقطع الطرق

2020/01/18 | 15:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم السبت، بان معتصمي الناصرية يستعدون الى قطع طرق المحافظة مع قرب انتهاء المدة التي منحوها لاختيار رئيس الوزراء.

وقال مراسلنا ان " معتصمي الناصرية يستعدون الى قطع طرق المحافظة مع قرب انتهاء المدة المحددة لاختيار رئيس الوزراء.

هذا وقد امهل متظاهرو ذي قار، وبغداد وبعض المحافظات، الحكومة مدة اسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية مهددين بقطع الطريق الدولي بشكل تام في حال عدم تنفيذها.

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