2020/01/18 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الأردني: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أيٍ من دول الجوار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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