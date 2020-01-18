المالية النيابية: التحركات بشأن تمرير الموازنة غير قانونية

2020/01/18 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بأن تمرير قانون الموازنة في ظل وجود حكومة تصريف الأمور اليومية عمل غير قانوني.

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