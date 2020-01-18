هل يمنح العراق نفطه بالمجان الى الأردن ؟.. نبيل المرسومي

2020/01/18 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور نبيل المرسومي: من دون علم او دراية ينشر ويشارك البعض منشورات تتضمن معلومات مزيفة عن النفط العراقي المصدر للأردن وانه بالمجان ومن دون مقابل والحقيقة التي لابد من توكيدها هي ان العراق قد وقع مع الأردن عام 2006 في وقت حكومة المالكي الاولى على مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط العراقي الخام للاردن بـ10 […]

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