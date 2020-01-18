دافوس 2020.. انظار العالم تتجه نحو اجتماع أقطاب الاقتصاد

2020/01/18 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع قرب بدء منتدى دافوس الاقتصادي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، تتجه الأنظار نحو الاجتماع السنوي لصفوة رجال الاقتصاد والسياسة حول العالم في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية وتتشكل به ملامح أزمات اقتصادية تلوح في أفق الاقتصاد العالمي.ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لانعقاده، إذ يعود […]

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