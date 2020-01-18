نقابة معلمي واسط تصدر توضيحاً بشأن تعطيل الدوام ليوم غد

2020/01/18 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت نقابة المعلمين في محافظة واسط، السبت (18 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقالت النقابة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "يوم غد دوام رسمي ولا صحة للأخبار التي تناقلتها الصحف الصفراء بشأن تعطيل الدوام الرسمي".

يُشار إلى أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباءً تفيد بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في واسط.

بغداد اليوم - الديوانية

انتخبت نقابة المعلمين العراقيين فرع الديوانية، السبت (18 كانون الثاني 2020)، مهند البعاج رئيساً لنقابة المعلمين في المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن نقابة المعلمين العراقيين فرع الديوانية أجرت انتخابات جديدة لانتخاب

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر رفيع في دائرة صحة ديالى، السبت (18 كانون الثاني 2020)، عن تحديد يوم غد الأحد موعداً لإضراب عام لكل المؤسسات الصحية داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى قررت اعلان يوم غد&

بغداد اليوم-البصرة

أعلن فرع نقابة الصحفيين في البصرة، السبت (18 كانون الثاني 2020)، إيقاف كافة نشاطات النقابة، فضلاً عن إلغاء الاحتفال بعيد الصحافة البصرية الـ 130.





وقال رئيس الفرع، عباس الفياض في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نقابة الصحفيي

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