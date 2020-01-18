السعودية تقصي أصحاب الأرض وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للشباب

2020/01/18 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب السعودية يتغلب على تايلاند ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما

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