تفاصيل قضية زوج نانسي .. والحديث عن مفاوضات ما بين العائلتين ..والخاسر الوحيد فيها هو الضحية

2020/01/18 | 15:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نفى المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات مع عائلة الشاب السوري الذي قتل داخل منزل الزوجين قبل أسبوعين.

ونقلت "وسائل اعلام لبنانية وعربية " عن المحامي جرمانوس، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد...

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