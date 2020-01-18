"انهما معا في السيارة" .. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني والمهندس

2020/01/18 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل جديدة عن عملية قتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في العراق قبل نحو أسبوعين.وسرد ترامب في كلمة له بحفل أقيم في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا مساء الجمعة ما حدث خلال الدقائق الأخيرة من عمر سليماني والمهندس، بحسب تسجيل صوتي نشرته شبكة سي إن إن.وبحسب ما يسمع في المقطع، قال ترامب إن سليماني قال "أشياء سيئة عن بلادنا" من قبيل "سوف نهاجم بلادكم ونقتل الناس".ثم مضى ترامب قائلا : "كم يكفي أن نستمع لهذا الهراء؟" مشيرا إلى أنه سليماني الذي يفترض أنه شخص "لايقهر"، كان سينفذ تهديداته بالفعل.وتطرق الرئيس الأميركي إلى الحديث الذي دار بينه وبين مسؤول عسكري أثناء متابعة العملية على الهواء.يقول له المسؤول: "إنهما (سليماني والمهندس) معا في السيارة.هما في سيارة مصفحة.يبقى أمامها دقيقتان و11 ثانية.ستنتهى حياتهما بعد دقيقة، بعد 30 ثانية، 10 ثوان، ثم يحدث صوت انفجار كبير".وقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي بضربة لطائرة أميركية من دون طيار قرب مطار بغداد في الثالث من يناير، وكلاهما مصنف على قوائم الإرهاب الأميركية.وفي لقائه مع الصحفية لورا إنغراهام في محطة فوكس نيوز، كشف ترامب أن الجنرال الإيراني كان ينوي مهاجمة أربع سفارات أميركية، منها السفارة في بغداد، وربما قواعد عسكرية وأهداف أخرى".

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