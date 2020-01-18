في حفل “ليلة البرنس” للاحتفاء بمسيرته الفنية.. ماذا أهدى ماجد المهندس للجمهور السعودي؟

2020/01/18 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في الديوان الملكي السعودي، تركي ال الشيخ، من الفنان السعودي ذو الأصول العراقية ماجد المهندس بإهداء أغنية خاصة للجمهور خلال حفل “ليلة البرنس” في السعودية للاحتفاء بمسيرته الفنية.وأشعل المطرب ماجد المهندس، العاصمة السعودية الرياض، أمس الجمعة، بحفل غنائي كان بمثابة احتفال بمسيرته الفنية، حيث […]

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