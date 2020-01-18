2020/01/18 | 16:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- خليل بوكو بعد أن اعلنت خلية الإعلام الأمني خبر اعتقال مفتي تنظيم الدولة الإسلامية “شفاء علي بشير نعمة” من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، يوم أمس في الجانب الأيمن من الموصل، حيث تولى عدة عمليات تصفية واعدام وافتى باغتصاب وسبي الايزيديات وقتل الرجال إضافة إلى تفجير جامع النبي يونس إبان سيطرة التنظيم على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملقب ب “عبد الباري” الاب الروحي لداعش أفتى بسبي الايزيديات وتفجير مراقد الأنبياء منها “النبي يونس”) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملقب ب “عبد الباري” الاب الروحي لداعش أفتى بسبي الايزيديات وتفجير مراقد الأنبياء منها “النبي يونس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).