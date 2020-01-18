مـــن اجـــل تنفيــذ الاتفـــاقيـــة الصينيـــة .. العـــراق يحـــاول ارضــــاء امريكـــا بــ اتفاقيـــات جــديــدة !!

2020/01/18 | 16:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حكومة تصريف الاعمال اقدمت على مفاتحة ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة على غرار الاتفاق الذي جرى مع الصين.

وهي كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات أخرى".

فهل هذا الاتفاق...

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