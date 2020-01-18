راصد جوي: استعدوا للمطر الغزير والبرد في آن واحد بهذه الأيام

2020/01/18 | 16:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، اليوم السبت، أن البلاد تترقب موجتي برد وأمطار في آن واحد منتصف الأسبوع الحالي.

وذكر الزيادي لـ"الغد برس" أن "الخرائط العامة للطقس تشير إلى أن البلاد ستستقبل منخفض جوي عالي الفعالية في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث ستتعرض بعض مناطق البلاد إلى أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة".

وبين أن "الأماكن التي ستشملها الأمطار هي مدن شمال البلاد والأقسام الشرقية في ميسان والبصرة والكوت وأجزاء من الفرات الأوسط ستكون هنالك فرص أمطار غزيرة".

وأضاف الزيادي، أن "الأمطار يرافقها منخفض جوي بارد يضرب البلاد الأربعاء ونهاية الأسبوع"، منوها أن "إنخفاض بدرجات الحرارة بفارق درجتين مئوية يطرأ بدءاً من يوم غد الأحد مع هطول فرص أمطار لبعض مناطق الفرات الأوسط كربلاء والنجف وأجزاء محدوده مناطق الوسط وشمال البلاد".

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