2020/01/18 | 16:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدرت نقابة المعلمين في محافظة واسط، السبت، توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.وقالت النقابة في بيان، إن "يوم غد دوام رسمي ولا صحة للأخبار التي تناقلتها الصحف الصفراء بشأن تعطيل الدوام الرسمي".يُشار إلى أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباءً تفيد بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في واسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة معلمي واسط تصدر توضيحاً بشأن تعطيل الدوام ليوم غد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة معلمي واسط تصدر توضيحاً بشأن تعطيل الدوام ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).