شرطة ديالى تعيد 1495 منتسبا من المفسوخة عقودهم الى الخدمة

2020/01/18 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، اليوم السبت عن إعادة (1495) منتسبا من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.

وقال الشمري في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "شرطة ديالى اعادت (١٤٩٥) منتسبا من المراتب المفسوخة عقودهم الى الخدمة ".

وأضاف ان "مباشرتهم تكون يوم غدا الاحد الموافق ٢٠٢٠/١/١٩ في مركز تدريب شرطة ديالى في منطقة المرادية".

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