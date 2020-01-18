رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الأردني: العراق لن يكون منطلقاً لاعتداء على دول الجوار

2020/01/18 | 16:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار أو أن يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات.

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