المتحدث باسم عبدالمهدي يكشف عن مفاوضات مع واشنطن حول وجود القوات الأمريكية

2020/01/18 | 16:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير كشف اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بتواجد القوات الأمريكية في البلاد.

قال عبدالكريم خلف إن مفاوضات تجري بين بغداد وواشنطن حول العلاقة الأمنية بين الجانبين

وقال خلف في تصريح صحافي، يوم السبت 18 كانون الثاني/يناير، إن "الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية"، مبينًا أن "لدى العراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف".

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وأضاف خلف، أن "العراق سيعمل على ضمان أن لا يتضارب أي شيء مع سيادته"، مؤكدًا أن "المفاوضات لم تنته بعد".

ونفى متحدث باسم عبدالمهدي، يوم الخميس 16 كانون الثاني/يناير، ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، حول استئناف واشنطن العمليات العسكرية المشتركة مع القوات العراقية اثر توقفها في أعقاب مقتل قاسم سليماني بغارة جوية أميركية.

وقال خلف في تصريح لـ "فرانس برس"، "لم يستأنف العمل لحد الآن ولم نمنح موافقتنا"، موضحًا أن "الاتفاق كان يقضي بأن يتم قتال داعش ودعم الجيش العراقي في العمليات ضد التنظيم، ولذلك اعتبرنا أن هذه الضربات تصرف منفرد، ومنعنا العمليات المشتركة ومن ضمنها الطلعات الجوية من المشاركة فيها".

أكد خلف أن حرص الحكومة على ضمان سيادة البلاد موضحًا أن المفاوضات لم تنته بعد

وفي وقت سابق السبت، أكد خلف، أن قرار إخراج القوات الأجنبية يشمل القوات التي تنتشر في إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدد موعدًا لسحب قواتها من العراق.

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