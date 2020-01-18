هيفاء وهبي عن بدء تصوير مسلسلها الرمضانى “أسود فاتح”: توكلنا على الله

2020/01/18 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أمس الجمعة ، تصوير أولى مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى “أسود فاتح” بعد غياب عاما عن الدراما الرمضانى .ونشرت هيفاء وهبي، عبر خاصية الأستورى بموقع إنستغرام، صورة كلاكيت ، وعلقت قائلة :” بسم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير “أسود فاتح”.وتدور أحداث “أسود فاتح” فى […]

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