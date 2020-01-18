في الديوانية.. رجل يحرق منزل عائلته ويحدث مجزرة جماعية

2020/01/18 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، القبض على رجل خمسيني اقدم على حرق منزل عائلته متسبباً بم...





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