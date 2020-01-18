2020/01/18 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل قائد حماية سنجار بقصف تركي الكمارك: إحباط تهريب أربع سيارات وطائرة مسيرة في البصرة بغداد – الزمان احبطت هيئة الكمارك العامة تهريب اربع سيارات وطائرة مسيرة في البصرة.وقالت الهيئة في بيان امس ان (السلطة الجمركية في كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع الجهات الساندة تمكنت من ضبط حاوية 40 قدم تحتوي اربع سيارات […]

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