2020/01/18 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط يبحث سبل تحسين الواقع الزراعي كلية بغداد تعقد مؤتمرها العلمي السنوي بغداد – الزمان برعاية عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، لبنان هاتف الشامي ،عقد قسم العلوم المحاسبية الثلاثاء مؤتمره العلمي السنوي الاول تحت شعار (البحث العلمي ضرورة للازدهار الاقتصادي)، وتضمن المؤتمر عدة محاور محاسبية ومالية وادارية.والقى معاون العميد للشؤون العلمية حمزة محمود […]

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