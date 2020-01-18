2020/01/18 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوسع بزراعة المناطق الصحراوية بمحصولي الحنطة والشعير في كربلاء الزراعة تناقش أهمية تعيير أجهزة الرش ومكافحة أدغال حقول الحنطة كربلاء – محمد فاضل ظاهر بغداد – الزمان المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في كربلاء ندوة إرشادية فلاحية ومشاهدة حقلية حول أهمية، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.وجرى خلال الندوة التطرق […]

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