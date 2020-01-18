2020/01/18 | 16:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان..تدوين مسودة رضائية بين اتحاد الكرة وعدنان درجال من قبل محاميي الطرفين في اربيل لتثبيت كل نقاط الاتفاق

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