2020/01/18 | 16:40 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جوارديولا: سأرحل عن الستي في هذه الحالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 16:40.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: سأرحل عن الستي في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: سأرحل عن الستي في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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