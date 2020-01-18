2020/01/18 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون، محمود الربيعي، اليوم السبت، بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، بسبب "احتلال الأمريكان" للأرض التي تشغلها السفارة الأمريكية في بغداد.وغرّد الربيعي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "يجب محاكمة اياد علاوي لانه منح الامريكان المساحة الكبيرة التي تحتلها الان السفارة وكر الشر في قلب بغداد، دون اي صلاحية قانونية".وأضاف "ويبدو انه (علاوي) دفع لهم فيها ثمن تعيينه رئيس حكومة لمدة ستة اشهر اياد علاوي..لم يعد بمقدورك ان تقول: والله ما أدري".وختم الربيعي تغريدته بهاشتاك "#حاسبوا_حيتان_الفساد".​يجب محاكمة #اياد_علاوي لانه منح الامريكان المساحة الكبيرة التي تحتلها الان السفارة #وكر_الشر في قلب بغداد ، دون اي صلاحية قانونية ، ويبدو انه دفع لهم فيها ثمن تعيينه رئيس حكومة لمدة ستة اشهر ، #اياد_علاوي ..لم يعد بمقدورك ان تقول : والله ما أدري .#حاسبوا_حيتان_الفساد— محمود الربيعي (@AlrubaeayMahmod) January 18, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم كتلة الصادقون يطالب بمحاكمة أياد علاوي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم كتلة الصادقون يطالب بمحاكمة أياد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).