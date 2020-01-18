42 مليار دولار حجم الديون العراقية للدول الخليجية والاوروبية

2020/01/18 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء المستقيل للشؤون المالية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، ان الديون الخارجية والداخلية المترتبة على العراق تبلغ نحو 70 مليار دولار.وقال صالح في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "الديون الخارجية على العراق في مرحلة ما قبل 1990 تبلغ 128 مليار دولار تم شطب 80% منها بموجب اتفاقية نادي باريس".وأشار إلى أن هناك "من 41 الى 42 مليار دولار تخص دول الخليج وبعض الدول الأخرى، أيضاً تعود الى ما قبل العام 1990 خارج اتفاقية نادي باريس".ولفت إلى أن "الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس أٌقل من 9 مليارات دولار"، موضحا أن "هناك ديوناً جديدة ترتبت على العراق جراء الحرب مع عصابات داعش الإرهابية والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار".وتابع صالح بأن "المبلغ المتبقي لدول داخل اتفاقية باريس وخارجها، ولمؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف غير خاضعة للاتفاقية نادي باريس يقدر بنحو 28 مليار دولار".وأوضح أن "تسديدها سيكون على شكل دفعات من سنة 2020 إلى سنة 2028 وكل حسب استحقاقها".وختم صالح بالقول إن "الدين الداخلي للعراق يقدر بنحو 42 مليار دولار للبنك المركزي ومصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة".

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