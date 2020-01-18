معاناة القرش.. لماذا تتألم الملايين من

2020/01/18 | 16:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتبط اسم سمكة القرش في الأذهان بالقوة والشراسة، لكن الصورة النمطية عن هذه المخلوقات التي ربما تكون "ضحايا" قد تتغير بعد الآن.

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