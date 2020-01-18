“بعد خضوعه لجراحة”.. زوجة الفنان رامي جمال تكشف آخر تطورات حالته الصحية

2020/01/18 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري رامي جمال ، خلال الأيام الماضية عن إجرائه لعملية جراحية ، دون الكشف عن أى تفاصيل ، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا : “فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكرة الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت”.وكتب فى تدوينة أخرى […]

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