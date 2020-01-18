مقرب من الصدر يدعو متظاهري ’’المليونية’’ لتجهيز 3 أشياء قبل التوجه للساحات

2020/01/18 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا الشيخ محمد العبودي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2020)، المشاركين في التظاهرة المليونية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة، الى تجهيز ثلاثة أشياء.

وجاء في منشور كتبه العبودي على صفحته في ’’فيسبوك"، "إذا أردتم حرق قلب الحكومة الأمريكية المحتلة وجابيها ترمپ، يجب على كل متظاهر وطني تجهيز ثلاث أشياء من الآن، علم عراقي كبير، كفن، لآفته أو فعالية تندد بالوجود الأمريكي".

وتابع "ولنجعل من يوم التظاهرة المليونية العراقية، يوم لرفع العلم العراقي في كل مكان، في القنوات الإعلامية العراقية كافة ومنصات التواصل عامة وفي المطارات والبعثات العراقية وفي المنازل والمحال العراقية بالداخل والخارج وفي الوزارات والدوائر وفي الشوارع والجسور وعلى العجلات والصدور والتأكيد على سواتر الجهاد والمقاومة".

ويوم امس، اوصى صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدر، بترديد شعار "اخوان سنة وشيعة..



هذا الوطن ما نبيعه"، خلال التظاهرة المليونة التي دعا لها الصدر.

وقال العراقي في صفحته بـ"فيسبوك"، إنه "منذ الايام الاولى وقائدنا يحارب الطائفية فقد قاوم المحتل مع السنة المعتدلين وعلى خطى ابيه صلى خلفهم وامرنا بالصلاة معهم عاقب المسيئين الطائفيين من اتباعه".

واضاف :"قالها: صوت الشيعة والسنة المعتدلين لابد ان يعلو رفض ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه بشيعتهم وسنتهم بل كان مستعدا لحمايتهم، وفي حربه مع داعش طالب بحماية السنة المعتدلين كان مع جيران العراق معتدلا..لا تابعا ولا متبوعا".

واردف العراقي :"واليوم..



اذا كان شيعة العراق رافضين للوجود الامريكي في العراق فسنته كذلك فهم مطالبون بالاخلاص لبلدهم واكمال مشروع اخراجه من العراق بالطرق اللائقة، وما يصدر من بعض ساستهم او قنواتهم فهي لا تمثلهم اطلاقا".

وأكمل :"فهلموا تحت شعار: ((اخوان سنة وشيعة..



هذا الوطن ما نبيعه)) الى مظاهرة مليونية سلمية موحدة لا طائفية ولا حزبية بل عراقية محضة تجتمع فيها اطياف الشعب من اجل السيادة والاستقلال والحرية وعدم التبعية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020) الى تظاهرة مليونية موحدة رفضاً للوجود الاميركي.

بغداد اليوم- بغداد

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وقال الكناني لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة وزير الخارجية القطري مؤخرا ال

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بغداد اليوم- بغداد

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وكتب الربيعي في تدوينة على موقع تويتر تابعتها ( بغداد اليوم ) أنه "

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