المتحدث العسكري يعلق على انسحاب القوات الأميركية من كردستان

2020/01/18 | 17:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف، أن قرار إخراج القوات الاجنبية سيشمل إقلي...

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