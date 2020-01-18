ماجدة التميمي تكشف سبب عدم قيام الحكومة بإرسال الموازنة للبرلمان

2020/01/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن سبب عدم ارسال الحكومة الحالية للموازنة الاتحادية للعام الحالي الى مجلس النواب.

وقالت التميمي في تصريح، إن السبب الحقيقي لعدم إرسال الحكومة للموازنة هو حجم العجز فيها والذي وصل الى ثمانية وأربعين تريليون دينار، في محاولة للتخلص من أعباء الموازنة، وإلقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة، لافتة الى ان الحكومة الحالية كان عليها ارسال الموازنة منذ الخامس عشر من شهر تشرين الاول الماضي.

وأضافت التميمي، أن عدم إرسال الحكومة للموازنة الى البرلمان لا علاقة له بقضية تصريف الاعمال، على اعتبار ان تلك التسمية لم يشار إليها بشكل صريح بالدستور، بل هي كلمة استخدمت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء.

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