مستقبل غير معروف لخاميس مع مدريد

2020/01/18 | 17:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مصير الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن رودريجيز تم استبعاده من لقاء ريال مدريد وإشبيلية، اليوم السبت، في إطار الجولة العشرين من عمر الليجا، وبات مستقبله في النادي الملكي غير مؤكد.

وأشارت إلى أن العديد من الأندية تواصلت مع إدارة ريال مدريد لضم خاميس رودريجيز على سبيل الإعارة.

ويرفض مسؤولو الميرنجي، فكرة إعارة خاميس رودريجيز، ويفضلون البيع النهائي، لا سيما بعد أن انتقل اللاعب إلى بايرن ميونخ معارًا لمدة موسمين، لكن البافاري لم يقرر ضمه بشكل نهائي.

وأوضحت أن قلة عروض خاميس رودريجيز جعلته لا يرحل في الصيف، ويصبح ضمن قائمة المدرب زين الدين زيدان في الموسم الحالي.

ورغم الظهور بشكل مميز في بداية الموسم، لكن الإصابات وتألق لاعبين آخرين جعلا خاميس رودريجيز يعود للاختفاء مع ريال مدريد.

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