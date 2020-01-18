قيادي في الحكمة: لا احد يمتلك صفاتنا

2020/01/18 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقد يبدو أسلوب هذه التغريدة #متعاليًا! ولكن أرجو منكم تفهّم ما سأقوله بحق: قد نكون في نظر مجموعة من الناس -وهو ليس بحق- فاسدين أو مخطئين، ولكننا التيار الجماهيري #الوحيد الوطني المعتدل العقلاني الذي يسعى لبناء الدولة ولا يمتلك أية قوة مسلحة، ولا أحد يمتلك هذه الصفات مجتمعة غيرنا!— بليغ أبو گلل (@balighabogelal) January 17, 2020

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