الاستخبارات العسكرية تقبض على 5 ارهابيين في الانبار وصلاح الدين

2020/01/18 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على خمسة ارهابيين في محافظتيّ الانبار وصلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء ١٧، القت القبض القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة الجلام بمحافظة صلاح الدين".وبينت أن "العملية نفذتها بالتعاون مع استخبارات الفرقة ٤ واستخبارات قيادة عمليات سامراء".واشار الى ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠، ألقت القبض على اثنين من الارهابيين في قضاء القائم بالانبار".واضافت ان "العناصر التي تم القاء القبض عليها سبق لها ان قدمت الدعم الأمني لداعش قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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