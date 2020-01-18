2020/01/18 | 17:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا جعلتم العراق أيها التابعون – قــــاسم حمزة يضحك من الاعماق كل من سمع احدهم يتكلم عن السيادة والكرامة وهناك دولة وحكومة ووزراء ولدينا سفارات وممثل للامم المتحده وغير ذلك من الامور التي في الحقيقة هي اماكن للهو والتعامل التجاري وبيع الاثار او استيراد الحاجات باسماء اهل او اقارب او لبيع العمله او وكلاء لاستلام […]

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