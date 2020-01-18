رئيسة مجلس النواب الأمريكي توقع على وثيقة عزل ترامب بستة عشر قلماً.. فيديو وصور

2020/01/18 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غضب الحزب الجمهوري ، بعد استخدامها عدداً كبيراً من الأقلام يوم الأربعاء الماضي 15 يناير/كانون الثاني 2020 ، عندما استخدمت عدداً كبيراً بشكل ملحوظ من أقلام الكتابة، وضعتها في أكثر من ثلاثة صواني، وذلك للتوقيع على بنود المساءلة التي أقرّها مجلس النواب لعزل دونالد ترامب قبل إحالتها إلى […]

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