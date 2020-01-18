استهداف منزل ناشط مدني بعبوة صوتية في الناصرية

2020/01/18 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..كشف مصدر مطلع ، اليوم السبت ، عن استهداف منزل ناشط مدني بعبوة صوتية في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال المصدر ان ” مجهولين القوا في ساعات الفجر الاولى عبوة صوتية على منزل احد الناشطين المدنيين ولاذوا بالفرار ، ولم يتسبب انفجار العبوة بوقوع خسائر بشرية […]

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