بالصور.. العراق يتجاوز هونغ كونغ بفارق 21 هدفا في كأس اسيا

2020/01/18 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتمكن منتخبنا الوطني العراقي لكرة اليد من التغلب على منتخب هونغ كونغ بنتيجة (43 -22) في المباراة التي اقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من كأس اسيا المقامة حاليا في الكويت .وعلى الرغم من الفوز الكبير لمنتخبنا الوطني ، الا ان هذه النتيجة وضعته في الترتيب الثالث في مجموعته بعد الخسارة امام المتصدر المنتخب الكويتي ووصيفه الاماراتي .

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