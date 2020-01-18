الشابندر: منهج السيد مقتدى اصبح مُحير و قاعدته الشعبية اهتزت

2020/01/18 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادمنهج السيد مقتدى اصبح مُحير و قاعدته الشعبية اهتزت وخسر منها كثيرمليونية شيعية مثلاً!!اين هي؟ اين صداهامعظم قادتها الشعب انتفض عليهم!ماذا بعد؟تقضي على الفساد والبطالةتُخرج امريكاتضع حدا لإيران!ان تجديد نهج العمل بظروف الواقع امر ضروري.آلام الشعب تستحق اكثر واقعية وحرص .— غالب الشابندر (@ghalb_shabander) January 18, 2020

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