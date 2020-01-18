2020/01/18 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمليات الرافدين، اليوم السبت، تشكيل مجلس تحقيقي بشأن اقتحام كلية الطب في محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين تشكل مجلسأً تحقيقياً بشأن اقتحام كلية طب ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين تشكل مجلسأً تحقيقياً بشأن اقتحام كلية طب ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).