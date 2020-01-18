ريبورتاج - العراق: الثورة والعود والشعر المسرود في شارع أبو الطيب المتنبي ببغداد

2020/01/18 | 17:49 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فنانون وشعراء وموسيقيون يعزفون على العود والناي وغيرها يتجمعون كل يوم جمعة في شارع ’أبو الطيب المتنبي‘، أحد أعظم شعراء العصر العباسي، للحديث عن الانتفاضة الشعبية التي تهز بلدهم العراق منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي وعن الطريقة المثلى لتوظيف قدراتهم الشعرية والفنية لمساندتها وإثرائها.



فرانس24 التقت بالعديد منهم.

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